Torcida deve lotar aeroporto no embarque do Palmeiras

A torcida do Palmeiras promete uma grande festa no embarque do Palmeiras a Belo Horizonte nesta terça-feira, no aeroporto de Congonhas. A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, convocou os palmeirenses nas redes sociais para que incentivem o time antes da partida contra o Atlético-MG, quinta-feira, no Estádio Independência.

"Chegou a nossa hora! Falta pouco e mais uma vez mostraremos a importância da torcida do Palmeiras nesta reta final. Convocamos todos os associados e Palmeirenses para ir no embarque do time para Minas Gerais no aeroporto de Congonhas. Não precisamos falar do quanto o Palmeiras precisa de nós nessa reta final e estaremos lá para incentivar o time para que tragam essa vitória de Minas Gerais para nós", diz parte da mensagem.

Antes da partida contra o Internacional, no dia 5 de novembro, uma convocação semelhante reuniu milhares de torcedores na Academia de Futebol. Mesmo sem poder entrar no CT, os torcedores estamparam faixas e fizeram a festa na avenida Marquês de São Vicente. "Faltam 4 rodadas e poucos dias para o enea. Compartilhe essa mensagem e divulgue para todos os Palmeirenses. O Palmeiras precisa de nós nesta reta final", diz outro trecho da convocação.

Outro clube que mostrou a torcida no Campeonato Brasileiro foi o Flamengo. Durante a punição imposta pelo STJD que proibia a presença dos flamenguistas como visitantes, milhares acompanhavam o embarque da equipe nos aeroportos do Rio. Antes da partida contra o Palmeiras, por exemplo, em setembro, foram mais de cinco mil torcedores.