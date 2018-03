Torcida do ABC faz 'vaquinha' para festa antes e depois do jogo Os 16 mil ingressos para a partida deste sábado no Estádio Frasqueirão contra o Corinthians foram vendidos com três dias de antecedência. A torcida do ABC promete festa no que será o jogo mais importante do seu campo até agora - foi inaugurado em 2006 - mas pretende ter uma ajuda extra. Para isso colocou um anúncio no site oficial do clube e até em jornais de Natal pedindo colaboração financeira para a comemoração pré-jogo e quem sabe até pós-partida, em caso de vitória sobre o líder da Série B do Brasileirão. Veja também: Dentinho diz se inspirar em Washington para voltar a marcar No pedido há um número de uma conta no Banco do Brasil em nome de Bruno Magalhães Gonçalves. Ele faz parte do Movimento Frasqueira (devido ao apelido do clube), espécie de torcida organizada do ABC. O dinheiro, segundo Hudson Régis, membro da comunidade, é para a compra de acessórios (como balões, pápeis picados) para festejar uma partida deste quilate no Rio Grande do Norte. O Timão jogou em Natal há menos de um ano, em junho de 2007, quando venceu o América pelo Brasileiro da Série A por 2 a 1. "É praxe pedirmos colaboração ou comunicarmos algo via o site do ABC e jornais. Não temos sócios, somos apenas turma de amantes do ABC que se reúnem para ver os jogos e comemorar as vitórias", conta Hudson. Quem quiser pode colaborar diretamente com os produtos. A última comemoração foi recente, após a conquista do 50° título potiguar, conquistado em cima do Potiguar de Mossoró. Por um imbróglio no regulamento, a conquista só foi confirmada pela federação local no início da semana, o que rendeu mais um motivo para uma festa neste final de semana. O Movimento Frasqueira acredita que o ABC possa conseguir o acesso seguido. No ano passado o time ficou entre os quatro melhores da Série C e conseguiu o acesso. Neste ano tem quatro pontos na Segundona e segue invicto, como o Timão.