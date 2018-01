Torcida do América protesta na CBF Até às 16 horas desta terça-feira a diretoria da CBF não se manifestou ainda sobre as faixas que torcedores do América colocaram em frente à sede da entidade, no centro do Rio, exigindo a volta do clube a 1ª divisão do campeonato brasileiro. Ao todo são cinco faixas grandes que lembram que o América é o 23º no ranking nacional e que foi o terceiro colocado no Brasileiro de 86.