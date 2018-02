Torcida do Atlético-PR já desistiu O estudante Carlos Fernandes de Souza resumiu o sentimento da torcida neste domingo, logo após o jogo em que o Atlético Paranaense perdeu por 1 a 0 para o Vasco, e o Santos venceu o São Caetano por 3 a 0: "Perdemos o título". Ele era um dos cerca de dois mil torcedores que foram assistir à partida na Lanchonete Prajá, na entrada da Arena da Baixada em Curitiba, e quase ninguém mostrou otimismo. Alguns chegaram a sentar para soltar lágrimas. O clima de comemoração de título era grande no início, com muitos ostentando faixas de bicampeão no peito. Mas sobraram muitas nas mãos de vendedores ambulantes, que também tinham bandeiras de comemoração de um possível bicampeonato, com duas estrelas douradas. O gol de Henrique fez com que os gritos de alegria fossem trocados pelas cobranças, como se os jogadores estivessem na Arena: "raça, raça, raça", pediam os torcedores. Até aquele momento as jogadas erradas passavam em branco, mas, com o placar desfavorável, os xingamentos contra os jogadores e até os refrões contra a torcida do Coritiba, foram se sucedendo. O retorno para casa, no entanto, foi muito silencioso. "Eu já sabia que ia dar nisso", reclamou Tomé Antonio Gonçalves. "Nós perdemos o campeonato no empate com o Grêmio." O time estava vencendo por 3 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo e deixou os gaúchos empatarem.