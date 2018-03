Torcida do Barça em SP prepara a festa A torcida do Barcelona em São Paulo já está preparada para comemorar o título espanhol. Criada ano passado, a Penya Barcelonista é a torcida oficial do Barça no Brasil, e conta com cerca de 60 torcedores. E não são apenas os espanhóis que fazem parte da Penya. Brasileiros, dinamarqueses e até um japonês são sócios da torcida do Barça. "Estamos animados e preparados para fazer essa festa amanhã", afirmou Mário Vendrell, vice-presidente da Penya. "Vamos comemorar com pão com tomate e frios, e a festa só vai acabar quando terminar a cerveja", brincou. Um palpite para o jogo? "Pelo menos 2 a 0 para o Barça. E mais uma vez, show de Ronaldinho Gaúcho. A festa vai ser boa". Com 81 pontos, o Barça faz a festa, se ganhar do Levante amanhã, a partir das 15 horas, fora de casa, na antepenúltima rodada de 2004-2005. Mas se Real Madrid perder para o Sevilla, em partida marcada para as 13 horas ? horário de Brasília - o título do Barcelona já estará garantido.