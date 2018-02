Torcida do Barça prefere Luís Fabiano Luís Fabiano está com moral entre os torcedores do Barcelona. Isso pode ser percebido através de uma pesquisa que está no site do jornal El Mundo Deportivo (www.elmundodeportivo.es). A enquete é: "Qual jogador você quer ver no Barcelona?" Dos votantes, 38% gostariam que o Barça contratasse Luís Fabiano. David Trezeguet, astro da Juventus (ITA) e da Seleção Francesa, está em segundo, com 37% dos votos. A diretoria do Barcelona nunca escondeu que é Trezeguet quem tem a prioridade para vestir a camisa 9 do clube na próxima temporada. Luís Fabiano sempre foi a segunda opção. Mas com o resultado dessa pesquisa e principalmente com a quase certa renovação de contrato de Trezeguet com a Juventus (o jornal italiano Gazzetta dello Sport afirma que o francês assinará por mais quatro anos), o Barça pode voltar suas atenções para Luís Fabiano. Há duas semanas, Joan Laporta, presidente do Barça, fez uma proposta oficial ao São Paulo que irritou os dirigentes do Tricolor. Laporta ofereceu US$ 6 milhões, com mais US$ 4 milhões de bônus caso Luís Fabiano fosse bem logo na primeira temporada. Segundo o Mundo Deportivo, Laporta deve fazer uma segunda proposta por Luís Fabiano, que conta com o "lobby" do compatriota Ronaldinho Gaúcho, estrela do Barça. "Luís Fabiano é um jogador que se ajustaria perfeitamente ao esquema do Barcelona", opinou Ronaldinho, na semana passada. Quanto à saída de Luís Fabiano, a diretoria do São Paulo continua irredutível: só libera o jogador se algum clube aparecer com os US$ 20 milhões referentes à multa rescisória de seu contrato, que expira apenas em 2008. O Barcelona não é o único interessado em Luís Fabiano. Toda semana surge um clube europeu de olho no atacante. E toda semana ele tem de responder aos jornalistas sobre uma possível transferência. No seu estilo sempre irreverente, o camisa 9 dá de ombros a todos esses comentários. Sua maior preocupação, segundo amigos, não é o interesse de Barcelona, Porto ou Sevilla. Mas o nascimento da primeira filha, Giovanna, previsto para o próximo sábado. E o que mais está atormentando o atacante é que ele não poderá estar presente na hora do parto, com a namorada Juliana - Luís Fabiano estará com o São Paulo em Belém, onde o time enfrenta o Paysandu, no dia 20. Depois disso, se o time estiver classificado para a final da Libertadores (decide as semifinais na quarta-feira, contra o Once Caldas, na Colômbia), Luís Fabiano vai com o resto da delegação diretamente para Buenos Aires, onde será disputado o primeiro jogo da decisão do torneio continental - Boca Juniors e River Plate disputam a outra semifinal. Cuca é um dos que vêm tendo conversas diárias com Luís Fabiano sobre o interesse dos clubes europeus. O treinador garante que o jogador não anda com a cabeça quente por causa disso: "Preocupado deve estar quem está desempregado, não um jogador que está provocando o interesse de vários clubes importantes."