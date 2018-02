Torcida do Barcelona quer a saída de Ronaldinho Gaúcho

Ao que parece, o ciclo de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona terminou, pelo menos para a torcida do clube catalão, que expressou sua insatisfação com o brasileiro através de uma enquete realizada no site espanhol Marca.com. Com a crise no Barcelona escancarada com os últimos resultados, principalmente com a derrota por 1 a 0 diante do rival Real Madrid, em casa. Assim, o site espanhol promoveu uma enquete, que conta com 100 mil votos. Veja também: Chelsea e Milan querem aproveitar 'bom preço' de Ronaldinho 'Amigos de Messi' batem os de Ronaldinho na Argentina Para 41,89% dos participantes, o Barcelona deveria negociar Ronaldinho Gaúcho já em janeiro de 2008, provavelmente com o Chelsea ou Milan, que já demonstraram interesse em contar com o atleta, que teve seu valor desvalorizado com a campanha irregular que apresentou nos primeiros seis meses da atual temporada européia. Já para 29,74%, a solução para a crise do Barcelona, além da saída de Ronaldinho, é a demissão do técnico Frank Rijkaard, que estaria acomodado com a função, já que comanda a equipe pela quinta temporada consecutiva. Outra opção votada pelos participantes da enquete é deixar a situação como está, ou seja, manter o treinador e Ronaldinho Gaúcho. Esta seria a solução para 22,38%. Confira os resultados parciais da enquete: Deixar como está - 22,38% Demitir Frank Rijkaard - 6% Negociar Ronaldinho em janeiro - 41,89% Demitir Frank Rijkaard e vender Ronaldinho - 29,74% Total de votos: 100.119