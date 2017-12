Torcida do Bayern contesta saída de Élber O atacante Élber aceitou a proposta do Lyon, da França, e deve deixar o Bayern de Munique, sob protesto de boa parte dos torcedores. Em uma enquete feita por site esportivo alemão, 62,4% dos 16 mil internautas eram a favor de que o brasileiro continuasse no clube. Em sua passagem pela Alemanha, marcou 133 gols, recorde entre os estrangeiros na Budesliga. A contratação do holandês Roy Makaay provocou sua saída, contestada pelo goleiro Oliver Kahn e outros companheiros. O Mônaco também quer o jogador.