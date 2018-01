Torcida do Boca comemora em São Paulo Enquanto a torcida do Santos se reunia na popular quadra da Torcida Jovem, na Zona Leste de São Paulo, os admiradores do Boca Juniors se juntaram em um restaurante fino da região dos Jardins para verem a partida em uma televisão de 29 polegadas. Em clima familiar, o clima só começou a esquentar quando o time argentino entrou em campo, incentivado pelos gritos de "Vamos, Boca, vamos, caramba!" Comportado, o torcedor mais jovem do Boca era Rodolfo Pedro Gomez, de seis anos. Ele afirmava que não torcia para o time argentino apenas por causa do pai, Marcelo. "Eu torço mesmo, e gosto é do Tévez porque ele faz boas jogadas. Não estou nem aí para Diego e Robinho", diz o menino, também torcedor do Corinthians e fã do atacante Gil. O pai de Rodolfo, Marcelo Gomez, de 52 anos, tinha 11 quando esteve no La Bombonera em 1963, quando o Boca enfrentou o mesmo adversário e viu o Boca perder em casa para o Santos. Foi ele quem organizou os argentinos para a torcida do jogo de hoje. "É uma confraternização para a comunidade argentina se reunir. Tem gente lá na Argentina que ficou dormindo na porta do estádio dois dias. Se eu fosse mais jovem, talvez fizesse a mesma coisa", conta o representante comercial, que mora no Brasil há 22 anos. Até o gol de Delgado, aos 32 minutos do primeiro tempo, os argentinos pediam para o time pressionar os santistas e ´secavam´ Robinho quando o brasileiro tocava na bola e não conseguia finalizar as jogadas, berrando "Grande, Pato!". Com a pressão do Santos no segundo tempo, a torcida do Boca se calou e rezava por um segundo gol. Mas nem a vitória por 2 a 0 deixou a torcida do Boca tranqüila. O engenheiro César Lamonega, de 53 anos, admite: "Ainda tem 90 minutos, e o Santos jogou muito melhor. O segundo gol foi sorte, isso ficou claro. Certamente vou ao Morumbi."