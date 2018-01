Torcida do Boca esquenta Buenos Aires Grande parte da capital argentina, especialmente a zona sul da cidade, vestiu-se nesta quarta-feira à noite de azul e amarelo. As cores do Boca Juniors, time que afirma ser ?a metade mais um" dos torcedores do país, juntavam-se aos gritos de ?Maradona, Maradona", e a um úmido frio de 12º C. Neste ambiente ?anti-santista", aproximadamente 1.500 torcedores brasileiros preparavam-se para gritar pelos Meninos da Vila, rodeados de mais 50 mil ?inchas" (torcedores) ?bosteros" (do Boca). Um clima pesado pairava sobre o portuário bairro da Boca, onde a maioria das ruas estavam praticamente às escuras. A polícia, para evitar distúrbios, patrulhava um raio de nove quarteirões ao redor do estádio da Bombonera. Pelas ruas do bairro ecoavam os gritos de ?dale Boooooca". A mídia argentina destacava a ?reforçada" segurança do Santos, e comentava os alertas do técnico Emerson Leão para o caso de violência com os jogadores ou a torcida. Assustados com a fama de ?violenta" da torcida do Boca, Marcos Macedo e Osvaldo Duarte, paulistanos, enquanto caminhavam pela ?calle" Florida explicaram à Agência Estado que iriam ao estádio em companhia de mais brasileiros. As camisetas do Santos, por precaução, estavam dentro das mochilas. Perto da Bombonera, na avenida Almirante Brown, no início da noite, Juan Carlos, um homem de meia-idade, vendia bandeiras do Boca. ?5,00 pesos cada (US$ 1,80)", gritava à multidão de torcedores que caminhava em direção a La Bombonera. ?Sou incha (torcedor) do San Lorenzo, mas o Boca é que me dará de comer nesta semana", confessa. Bandeiras do Santos para vender, nem pensar. ?Está rayado (louco?). Não saio vivo daqui!" Pela mesma avenida, dois jovens torcedores ?boquenses", que se apresentaram como Pablo e Agustín, disseram laconicamente: ?Viva Maradona, abaixo Pelé." Depois, brindaram com uma garrafa contendo um líquido esbranquiçado suspeito. No bairro da Recoleta, Roberto Fernández, auto-definido como ?bostero fanático", afirmava que não iria ver o jogo no estádio. ?Está frio demais, e o clima vai ser pesado. Prefiro ver pela TV." No hall do Hotel Caesar Park, onde estava hospedado o Santos, uma multidão de torcedores aglomerava-se para ver de perto os jogadores. Esse era o caso de Gustavo Sarmento, um brasileiro que há oito anos reside em Buenos Aires. Ex-jogador do CSA de Maceió, Sarmento disse que em sua casa havia um dilema. ?Minha mulher e meu filho torcem pelo Boca." Flamenguista, Sarmento disse que por ser brasileiro, seria santista por algumas horas. No entanto, explicou que não iria ao estádio. "É perigoso, e meu filho precisa de seu pai vivo..." A seu lado estava Cláudio Careca, que acumula duas décadas na capital argentina. Careca disse que não havia conseguido uma entrada para o jogo, mas explicou, com sorriso maroto, que isso não seria um problema. ?Vou dar um jeitinho." No hall do Caesar também estava José Carlos Cosenza, presidente da Petrobrás Argentina (que é patrocinadora do Racing Club). Gaúcho é torcedor do Grêmio, Cosenza, que debutaria como espectador em La Bombonera, analisou o Boca-Santos. ?Acho que será difícil. Talvez um empate. Quem sabe." À pergunta da Agência Estado sobre o resultado do jogo, segundos antes de entrar no ônibus que o levaria à Bombonera, Paulo Almeida respondeu com um gesto otimista: os dois polegares para cima.