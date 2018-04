Torcida do Botafogo protesta e picha muro do Engenhão

Os muros do estádio do Botafogo foram pichados em dois lugares diferentes. Na parede próxima a um estacionamento, estava escrito "time sem vergonha". Já em um outro ponto, no lado oeste do Engenhão, os vândalos escreveram: "Queremos time...acabou o amor". Ainda pela manhã, o clube enviou funcionários para cobrir as pichações.

Antes da partida contra o Atlético-MG, parte dos torcedores já havia demonstrado sua insatisfação com o retrospecto recente do time, que no último domingo chegou à cinco derrotas consecutivas no Brasileirão. Eles chegaram a realizar um protesto no Engenhão, mas, após uma conversa com Maicosuel, Jefferson e Herrera, se acalmaram.

O Botafogo chegou a brigar pelo título em boa parte do Campeonato Brasileiro, mas caiu muito de produção nas últimas rodadas e até demitiu o técnico Caio Júnior. Apesar dos protestos, a equipe ainda tem chance de classificação para a Libertadores. Na nona colocação, com 55 pontos, precisa vencer o Fluminense no domingo e torcer para que Internacional, Figueirense e São Paulo não vençam e ainda para que o Coritiba perca.