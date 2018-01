Torcida do Chivas esgota ingressos para jogo de quarta Um estádio lotado, uma garoa fina e um adversário muito motivado esperam o São Paulo, nesta quarta-feira, no primeiro jogo das semifinais da Taça Libertadores, em Guadalajara. Animada, a torcida do Chivas praticamente já esgotou os 51.640 ingressos colocados à venda para o confronto no Estádio Jalisco - 5.080 lugares são de cativas, previamente comercializadas. Nesta segunda-feira à tarde, havia enormes filas nas bilheterias para adquirir as entradas, que custam de 70 a 320 pesos mexicanos (entre R$ 14 e R$ 64, aproximadamente). Nesta terça, os torcedores que ainda não compraram os bilhetes só os encontrarão nas mãos dos cambistas, provavelmente pelo dobro do preço.