Torcida do Corinthians aposta no título Depois do quinto gol, marcado por Nilmar, o torcedor corintiano não se conteve e soltou o grito: ?É campeão! É campeão! É campeão!? Faltando cinco rodadas, só mesmo um desastre tira o título das mãos do Corinthians, que tem seis pontos de vantagem sobre o Internacional. Por isso, o torcedor do Timão ? em maioria esmagadora no Pacaembu ? comemorou com tanta confiança. ?Depois dessa vitória, já dá para dizer que somos campeões, sim?, disse o torcedor Cristiano Bortolotti, 27 anos. ?E foi uma vitória com significado especial, porque ficamos muito tempo (quatro anos) sem ganhar do Santos, que tinha o Robinho.? Virado para o setor dos camarotes, onde estava o iraniano Kia Joorabchian, homem forte da MSI, o torcedor Marcelo ?Tchesco? Marzzulli, 33 anos, gritava: ?Pode encomendar nossa faixa, Kia! Este título já é nosso.? Marzzulli ainda lembrou do lateral-direito Cicinho, do São Paulo, que passou a semana provocando o Corinthians, dizendo que o Internacional seria campeão. ?Esta vitória eu dedico ao Cicinho?, ironizou o torcedor, feliz da vida. A festa corintiana aumentou depois do sexto gol, quando boa parte dos santistas ? menos de mil, segundo a Polícia Militar ? começou a deixar o Pacaembu. Os torcedores da Baixada ocuparam o setor do Tobogã. Mas eram tão poucos que os mais de 20 mil corintianos gritavam ?pequenininha, pequenininha, a torcida do Santos cabe dentro de um fusquinha?. Robinho, o atacante que trocou o Peixe pelo Real Madrid em agosto, mas sem nunca perder para o Corinthians em 11 jogos (um não valeu, por ter sido apitado pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho), também foi lembrado pelos corintianos. ?Inho, inho, inho, santista é viúva de Robinho?, gritavam os alvinegros do Parque São Jorge. As provocações foram sadias. A polícia não registrou nenhum problema grave dentro ou nas imediações do estádio. Houve apenas um desentendimento entre corintianos, envolvendo membros da facção Pavilhão 9, no primeiro tempo.