Torcida do Corinthians homenageará Senna contra o CRB-AL

Divulgação A torcida do Corinthians promete uma grande festa na partida deste sábado contra o CRB-AL, na estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio do Pacaembu. Integrantes da Gaviões da Fiel preparam uma grande homenagem para Ayrton Senna - a morte do piloto completou 14 anos no dia 1.º de maio. A Gaviões pretende estender nas arquibancadas uma bandeira de 30 x 40 metros (1.200 m²) com a imagem do Senninha, além de distribuir 200 bolas de praia com o desenho do capacete do piloto. "Iríamos distribuir 10 mil bexigas e 30 mil bandeirinhas do piloto, mas a Polícia vetou o material", explica Rogério Bassetto, desenhista da Gaviões da Fiel. "Mas conseguiremos colocar uma outra bandeira, transparente e com o desenho do carro de Senna." Para o jogo contra o CRB, cerca de 27 mil ingressos foram vendidos até quinta-feira. A expectativa é que todos os 37 mil bilhetes se esgotem nas próximas horas - não existe mais ingresso de arquibancada.