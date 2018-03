Torcida do Corinthians promete protestar O goleiro Rubinho foi o único a falar sobre o vexame do Corinthians no Paulistão. Disse que entende a frustração da torcida, mas pediu moderação nos protestos que devem acontecer nesta terça-feira. "Homem que é homem conversa, não agride. O torcedor está pedindo um melhor rendimento com razão, mas para nós também é complicado. Eu estou aqui, mas estou envergonhado pelo que aconteceu". Rubinho, que ao lado de Rogério e Rincón, foi poupado pela torcida no domingo, quando o time foi derrotado por 1 a 0 pela Portuguesa Santista, disse que a noite de domingo foi uma das piores de sua vida. "Tenho honestidade. Fui dormir às duas horas da manhã, porque não conseguia. É uma faca de dois gumes. Por um lado, tem a felicidade de ser reconhecido pela torcida do time que você ama e torce. Por outro, tem a tristeza pelos resultados", disse o goleiro, que ainda encontrou uma explicação estranha para o fato de não ter ouvido piadas sobre o vexame. "Minha feição assusta muita gente. A pessoa vê e logo se assusta. Aí não fazem piadas". A Gaviões da Fiel estará presente hoje no Aeroporto de Cumbica para pressionar a diretoria do Corinthians e os jogadores, que embarcarão para Fortaleza, onde o time vai enfrentar o Ferroviário, pela segunda fase da Copa do Brasil. Até ontem, no entanto, não havia nenhuma "convocação oficial" dos integrantes da organizada. "A Gaviões vai se manifestar sobre o que está acontecendo no Corinthians. Não é nada oficial. A torcida vai reivindicar a saída da atual diretoria do clube e protestar sobre a omissão de alguns jogadores", disse Ronaldo Pinto, presidente da Gaviões da Fiel, um dos mais revoltados com a crise. Nem mesmo o dirigente, porém, irá ao aeroporto. "A manifestação da torcida é espontânea, vai ao aeroporto quem puder ir, não vamos obrigar ninguém", completou Ronaldo Pinto.