Torcida do Corinthians protesta e pede a saída de jogadores

Após a entrevista coletiva do presidente Andrés Sanchez, cerca de 100 torcedores da torcida organizada Gaviões da Fiel invadiram a sede do Corinthians, no Parque São Jorge, para protestar contra o rebaixamento à Série B. Veja também: O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana Blogs: Piza, Guterman e bate-pronto Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Confira os números finais da Série A do Brasileiro Andrés Sanchez confirma a contratação de dois reforços Os torcedores ficaram cara a cara com Andrés e pediram a saída de vários jogadores do clube. Dentre os nomes gritados estavam os dos zagueiros Betão e Zelão, dos laterais Gustavo Nery e Iran, e do volante Vampeta. Gustavo Nery, aliás, foi o mais criticado e chamado de "chinelinho" pelos torcedores. O técnico Nelsinho Baptista, cujo contrato termina no próximo dia 31, também foi mencionado pelos torcedores, que pediram sua saída. Andrés também teve de ouvir críticas e foi chamado de "corrupto e mercenário". Apesar do grande número de torcedores, a manifestação ocorreu pacificamente. Mesmo assim, cerca de 30 policiais armados estiveram presentes para fazer a segurança no clube. Na madrugada desta segunda-feira, os muros do Parque São Jorge foram pichados. "É triste ver toda essa situação e policiais aqui", disse Andrés. "Mas nós temos de preservar o patrimônio do clube."