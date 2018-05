Torcida do Coritiba abraça Couto Pereira em protesto

Pelo menos 500 torcedores do Coritiba deram-se as mãos para abraçar o Estádio Couto Pereira neste domingo, com o objetivo de mostrar a força do clube, que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, no ano do centenário. E, principalmente, para manifestar repúdio aos atos de violência verificados no jogo contra o Fluminense, quando algumas pessoas invadiram o campo e enfrentaram policiais militares. O confronto resultou em pelo menos 18 feridos, dos quais dois ainda permanecem internados.

"Queremos respeito à nossa tradição e história. Sabemos que vamos nos reerguer e o amor é o primeiro sentimento", disse Cláudio Ribeiro, autor do hino do clube. Foi seguido por gritos uníssonos dos torcedores: "Amor, amor, amor". Ana Cláudia Barreto Sobral, de 28 anos, não suportou a emoção e deixou escorrer lágrimas que já tinha vertido no domingo anterior, exatamente o dia de seu aniversário. "O Coritiba é minha vida, é a história da minha família", disse a torcedora, que mora em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e rodou mais de 20 quilômetros para estar ali.

Os primeiros torcedores chegaram ao Couto Pereira por volta das 16 horas, carregando instrumentos de música e não deixaram de cantar um instante, como se estivessem assistindo à uma partida. "Queremos demonstrar o amor ao clube, mostrar o lado bom", ressaltou Jilcimar Chaves, um dos organizadores da manifestação. Segundo ele, desde o jogo contra o Fluminense tem gente que sai de perto quando vê alguém com a camisa do Coritiba. "Queremos apagar isso", disse.

Por parte da polícia, que neste domingo não apareceu na manifestação, 17 pessoas já foram presas acusadas de participar do tumulto e até por tentativa de homicídio. "O que causou o problema domingo foi a impunidade", reclamou José Carlos Mazza. "Não é preciso inventar leis, é só cumprir o que está escrito." Com a filha Isabelle, de 8 anos, no colo, José Carlos Colaço também demonstrou seu descontentamento. "Vândalos sujaram o nome que estava tão bonito, mas nós vamos dar a volta", afirmou o torcedor que aprendeu a frequentar o Couto Pereira com o pai.