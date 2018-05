Torcida do Coritiba não aparece em protesto programado Frustrou-se a manifestação que torcedores do Coritiba tinham programado para a noite desta segunda-feira, nas imediações do estádio Couto Pereira, em Curitiba, para pedir um time forte para o próximo ano. Eles pretendiam que o protesto coincidisse com a eleição da nova diretoria do clube, que aconteceria em uma das salas do estádio. No entanto, não mais que 25 pessoas fizeram-se presente e ficaram reunidas em blocos dispersos sem ao menos esboçar qualquer palavra de ordem.