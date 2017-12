Torcida do Coritiba vai apoiar Santos O Santos deve ganhar o apoio de torcedores do Coritiba, adversário deste domingo às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Afinal, a alegria de uma vitória contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro não será maior do que ver o Atlético Paranaense ser ultrapassado na liderança, caso não consiga uma vitória contra a Ponte Preta no mesmo horário. A comemoração de um gol do Santos só será maior se a Ponte marcar no Moisés Lucarelli. "Queremos que o Santos ganhe", disse o diretor de bateria da Império Alviverde, torcida organizada do Coritiba que reúne cerca de 10 mil pessoas, Miguel Antônio Chyla Ribas. Segundo ele gols do Coritiba, que está na 13ª posição com 54 pontos e ainda sonhando com a Copa Sul-Americana, não serão comemorados. Mas não haverá protesto contra o time. "Somente contra o técnico (Antônio Lopes). Vamos fazer de tudo para tirá-lo", acrescentou Ribas. O secretário da torcida Os Fanáticos, do Atlético Paranaense, Maurício de Paula e Silva, por sua vez, tenta escapar pela tangente. Segundo ele, ninguém torcerá para que o Coritiba ganhe. "Torcemos para que o Santos perca", despista. Ele não acredita que torcedores atleticanos se decidam a ir ao Couto Pereira. Os mais fanáticos estarão acompanhando o time até Campinas. Questionado sobre essa situação no início da semana, o técnico Antônio Lopes chegou a se irritar. Os jogadores levaram na brincadeira, mas na hora de dar declarações, acentuaram o profissionalismo. "Sempre vamos entrar em campo com o objetivo da vitória", disse o zagueiro Flávio. "Será um jogo difícil, mas o pensamento da gente não será outro senão o de entrar para ganhar", reforçou o meia Ricardinho. Do lado atleticano, a questão é encarada da mesma forma. "A torcida pode até pedir, mas um jogador profissional jamais entregaria uma partida", salientou o zagueiro Fabiano. Em relação ao time, o técnico deixou muitas dúvidas no ar, treinando várias formações. Não ficou claro nem mesmo se entrará com dois ou três zagueiros. No ataque, mais dúvidas, pois Aristizábal recuperou-se de contusão e pode jogar. Ele disputa a posição com Alemão e Laércio, embora seja mais provável que fique na reserva.