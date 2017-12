Torcida do Fla vai homenagear Romário O líder da Associação das Torcidas Organizadas do Flamengo (Atorfla), José Carlos Peruano, garantiu hoje que o atacante Romário receberá uma placa de prata classificando-o como "torcedor ilustre". A homenagem foi motivada pelas declarações do artilheiro vascaíno que elogiou a torcida rubro-negra. "Vamos entregar pessoalmente a placa. Todos nós sabemos que o Romário é Flamengo e está fantasiado de Vasco", afirmou Peruano. Segundo Peruano, na placa estarão os seguintes dizeres: "Ao torcedor Romário, obrigado pelo carinho e os serviços prestados ao clube. E até breve." Ele revelou ainda que a Atorfla irá iniciar um movimento para trazer Romário de volta à Gávea. Após a derrota do Vasco, por 3 a 1, para o Fluminense no último domingo, Romário voltou a criticar a torcida jovem do clube vascaíno que o vaiou durante o jogo. O jogador acabou dizendo que a torcida Jovem do Vasco deveria aprender a torcer com os torcedores do rubro-negros. Time - O técnico do Flamengo, João Carlos, pediu para que a diretoria do clube resolva "o mais breve possível" os problemas de elenco para as próximas competições: a parte final do Campeonato Carioca, a Copa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro. "É importante que possamos contar com todos os jogadores o mais rápido possível, para podermos trabalhar com tranqüilidade", afirmou o treinador.