Torcida do Flamengo ainda faz festa nas ruas do Rio

É difícil encontrar uma esquina da cidade que não tenha um torcedor trajando a camisa rubro-negra. Nas praias, nos morros e no centro, os flamenguistas estão em todos os lugares com um sorriso que não demonstravam há 17 anos - tempo do jejum no Brasileirão.

"É a alegria do carioca", afirmou o taxista Joel Mattoso, de 40 anos, que já foi gandula no Maracanã. "O Rio fechou com a conquista do Flamengo. Eu não fui no estádio, mas acompanhei pela TV. Foi lindo ver cada canto da cidade fechado para a festa."

Segundo a torcedora Maria Celeste, de 75 anos, o título ficará marcado para sempre em sua memória. "Vibrei bastante com o Mengão. Quando o Grêmio marcou o gol eu desliguei a TV e passei a conversar com ela. ''Vai virar, vai virar''... Eu acreditei e ganhamos por 2 a 1. Foi maravilhoso."

Artigos esportivos do Flamengo e jornais tiveram grande procura nesta segunda-feira, com todos os torcedores querendo guardar uma lembrança do título. O Flamengo receberá a taça do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, em evento da CBF no Rio.