Torcida do Flamengo lota aeroporto em recepção a Diego

A torcida do Flamengo deu nesta quarta-feira uma demonstração da alta expectativa provocada pela contratação de Diego. Um dia após se anunciado como reforço, o meia sentiu o peso da torcida ao ser recebido com uma grande festa no seu desembarque no Aeroporto Santos Dumont, no Rio.

Centenas de torcedores do Flamengo se aglomeraram no local para a realização uma festiva recepção a Diego, lotando um dos aeroportos do Rio. Eles cantaram músicas de apoio ao jogador, sendo que um deles inclusive acendeu um sinalizador no meio do saguão.

Torcida do Flamengo pra receber o Diego pic.twitter.com/lim262r185 — Diário de torcedor (@tweettorcidas) 20 de julho de 2016

Antes da calorosa recepção, que deixou o local com clima de Maracanã em dia de jogo, Diego tirou algumas fotos com membros do programa de sócio-torcedor do Flamengo. E o meia teve dificuldade para passar por toda a multidão e deixar o aeroporto em um carro, que teve problemas para sair do local.

O primeiro dia de Diego como jogador prosseguirá nesta tarde, na Gávea, quando o jogador será apresentado oficialmente e concederá entrevista coletiva a partir das 17 horas. Ele assinou um contrato por três anos com o clube carioca.

Diego estava no Fenerbahçe, da Turquia, o último clube do jogador no futebol europeu, onde permaneceu por 12 anos. Ao longo deste período, diversos clubes tentaram repatriá-lo, como Corinthians, São Paulo e, principalmente, o Santos, que o revelou, mas sempre esbarraram na alta pedida salarial ou na recusa do time do jogador de liberá-lo.

Diego surgiu para o futebol no título brasileiro do Santos em 2002, quando, aos 17 anos, formou uma dupla inesquecível com Robinho. Ficou no clube até o meio de 2004, antes de ser negociado com o Porto. Brilhou no Werder Bremen entre 2006 e 2009 e foi para a Juventus. A partir de então, passou sem grande destaque por Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe. Agora está de volta ao Brasil para defender o Flamengo, e sob grande expectativa, como demonstraram os torcedores nesta quarta-feira.