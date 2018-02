Torcida do Flamengo será tombada como Bem Cultural do Rio

Torcedor do Botafogo, o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, anunciou nesta terça-feira que a torcida do Flamengo será tombada como Bem Cultural da cidade. A medida foi tomada depois do espetáculo dos torcedores nos últimos jogos do clube no Campeonato Brasileiro. "A torcida do Flamengo se transformará em patrimônio", contou o prefeito, que publicará nesta quarta-feira um decreto no Diário Oficial. Os torcedores do Flamengo já haviam ganhado uma outra homenagem. Na segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entregou um troféu para o clube, por ter a torcida mais vibrante deste Brasileirão. "Está torcida é o maior patrimônio do Flamengo e vai empurrar o clube para o Mundial de Clubes de 2008", afirmou o presidente Marcio Braga, durante o evento da CBF.