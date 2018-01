Torcida do Gama faz festa na chegada do time em Brasília A torcida do Gama fez uma grande festa, nesta quinta-feira, no aeroporto de Brasília, para receber os jogadores de sua equipe, classificada para as oitavas-de-final da Copa do Brasil, depois de derrotar o Vasco, em pleno Maracanã, por 2 a 1. A inesperada classificação teve um prazer especial a mais para o goleiro Juninho, que evitou o milésimo gol da carreira de Romário e foi carregado nos ombros dos torcedores na chegada da delegação. A eliminação do Vasco e a nova tentativa fracassada de Romário em fazer seu gol histórico provocaram ironias da torcida e da imprensa local, como no caso do jornal Correio Braziliense, que abriu seu noticiário esportivo com a manchete ?O Gama é 1000?. Outro jogador muito festejado foi o meia Marcelo Uberaba, autor do gol da classificação, marcado em uma cobrança de falta já no período de acréscimos da partida. Na próxima fase da Copa do Brasil, o Gama terá pela frente o Figueirense. As datas e os locais dos dois confrontos serão definidos pela CBF na próxima semana.