Torcida do Genoa protesta com bombas A torcida do Genoa continua inconformada com o rebaixamento do time para a 3.ª Divisão, por arranjos de resultados na Série B, e neste domingo voltou a protestar com violência. O inconformismo com a punição imposta pelas autoridades esportivas foi manifestado com bombas e sinalizadores atirados em campo, no jogo contra o Catanzaro, pela Copa Itália. A partida foi suspensa.