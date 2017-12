Torcida do Goiás corre atrás de ingresso O jogo entre Goiás e Corinthains, domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, vai decidir o título brasileiro e terá casa cheia. No primeiro dia de venda dos ingressos, os torcedores do time goiano compraram cerca de 25 mil entradas, das 50 mil colocadas à venda. ?As vendas foram um sucesso?, revelou o diretor financeiro do Goiás, Sergio de Oliveira. ?Foram vendidos 25 mil ingressos, sendo que entre 18 e 19 mil deles foram para cadeiras e arquibancadas.? Assim, a expectativa é que todos os ingressos acabem até quinta-feira. Mesmo porque, os torcedores do Goiás querem fazer uma grande festa para o time, na última rodada do Brasileirão, depois da classificação inédita para a Copa Libertadores. E enfrentaram chuva e filas quilométricas, nesta terça, para comprar entrada. ?Comprei 20 ingressos, de cadeiras, e vou distribuir entre os meus amigos?, disse o torcedor Álvaro Morais, mostrando os dois blocos de entradas, que custaram R$ 500,00 no total, como se fosse um troféu. ?Não vai ter invasão corintiana. Aqui quem invade somos nós, esta é a nossa praia?, avisou outro torcedor do Goiás, Antenor Gomes. Do outro lado - Para a torcida do Corinthians, foram destinados 6,4 mil ingressos, que também devem ser todos vendidos. Cerca de 80 ônibus sairão da sede da Gaviões da Fiel para percorrer 926 quilômetros até Goiânia - são 12 horas de viagem. ?Mesmo com essa distância, será a maior caravana do campeonato?, disse o vice-presidente da torcida organizada, Wildiner Rocha. Todos os vôos oferecidos pela BRA para Goiânia no dia do jogo estão lotados. Já existem listas de espera e a empresa deve disponibilizar vôos extras. ?Em função da lotação dos vôos, muitas pessoas estão programando a ida para Goiânia no sábado?, revelou Valter Onishi, gerente de vendas da companhia aérea. Os 6,4 mil ingressos disponibilizados pela diretoria do Goiás para o jogo ? seis mil arquibancadas e 400 cadeiras ? começaram a ser vendidos também nesta terça-feira, na própria sede da Gaviões, e a procura foi grande. A diretoria do Corinthians preferiu repassar todos os ingressos à torcida uniformizada. ?Foi melhor assim, até para evitar confusão. As organizadas vão levar caravanas e fica mais fácil distribuir?, explicou Luiz César Granieri, vice-presidente de marketing do clube.