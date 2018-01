Torcida do Grêmio invade treino e pede saída de treinador Após sofrer duas derrotas consecutivas, o treino do Grêmio foi conturbado nesta terça-feira. Um grupo de cerca de 30 torcedores conseguiu passar pelos seguranças e invadiu as instalações do Estádio Olímpico para cobrar mais empenho dos jogadores, que treinavam no gramado suplementar. "Vamos colocar o pé na bola", gritaram os fãs, que também pediram a demissão do treinador Mano Menezes para a contratação do ídolo Renato Gaúcho, campeão do mundo pelo clube em 1983. Os manifestantes mais exaltados jogaram garrafas contra uma área reservada onde Mano concedia entrevista à imprensa - o técnico está no comando do Grêmio há dois anos. A invasão aconteceu dois dias após a derrota por 3 a 0 para o Caxias, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O time de Porto Alegre já havia sido superado na última quarta-feira pelo Cúcuta Deportivo (3 a 1), resultado que deixou os gremistas em situação complicada no Grupo 3 da Copa Libertadores da América - precisa superar o paraguaio Cerro Porteño, em casa, para avanças às oitavas-de-final. No momento do protesto, apenas três jogadores estavam treinando: o volante Edmilson e o atacante Douglas, que se recuperam de lesão, e o atacante Amoroso, recém-contratado. O restante ainda estava no vestiário. Para evitar novas confusões, os atletas fizeram os trabalhos no campo principal do Olímpico. Somado a isso, a diretoria reforçou o número de seguranças e pediu ajuda à Brigada Militar. "Nós não podemos obrigar os jogadores a falar com os torcedores. A liberdade dentro do Grêmio é total. Os jogadores falam apenas se quiserem", disse o vice-presidente do Grêmio, César Pacheco, à Rádio Gaúcha. "Não vejo nenhuma violência na manifestação deles. Ninguém quer agredir os jogadores. Se alguém fizer isto, provará que não é gremista. Estão fazendo uma manifestação pacífica", acrescentou. O Grêmio volta a campo na próxima sexta-feira, quando receberá o Caxias pela partida de volta das semifinais do Gauchão. Para garantir a vaga na decisão do Estadual, a equipe da capital precisa vencer por 4 a 0. Caso o placar do primeiro jogo se repita, a decisão será nos pênaltis.