Torcida do Grêmio protesta e pede cabeça de Luxemburgo

SÃO PAULO - O Grêmio vive momento conturbado após eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na madrugada deste sábado, parte da equipe desembarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e evitou os cerca de 20 torcedores que aguardavam no saguão para cobrar e protestar contra o elenco e comissão técnica. Um dos alvos, o técnico Vanderlei Luxemburgo, não acompanhava o restante da delegação após a derrota para o Santa Fé. O treinador seguiu direto para o São Paulo após o jogo na Colômbia - derrota gremista de 1 a 0. Uma faixa com os dizeres "Luxa covarde" foi estendida no aeroporto e a torcida criticou a postura defensiva da equipe diante do rival colombiano. Alguns dos principais jogadores do Grêmio, como Zé Roberto, Elano e Dida também não retornaram a Porto Alegre.

O fracasso nesta edição da Libertadores marcou a quinta eliminação seguida do clube em fases de mata-mata desde junho do ano passado. A primeira delas teve o Palmeiras como algoz, na semifinal da Copa do Brasil em 2012. Outra equipe colombiana, o Millonarios, já havia tirado o Grêmio da Copa Sul-americana. Derrotas para Internacional e Juventude impediram o time do Olímpico de disputar as finais da Taça Piratini e Farroupilha deste ano, respectivamente. O Grêmio investiu pesado nesta temporada, inclusive com a inauguração da nova Arena, apostando nela para ganhar força na competição sul-americana.

O vice-presidente do Conselho de Administração do clube, Nestor Hein, declarou esta semana que era inadmissível ver o time fora das quartas de final da Libertadores, especialmente por ter sido eliminado "por um adversário que pertence ao segundo escalão do futebol sul-americano". Suas declarações comprovam o nível de pressão nas costas de Luxemburgo. A diretoria, agora, vai se reunir a fim de definir o destino do treinador. Um dos problemas caso optem pela demissão do técnico é arcar com a multa rescisória de seu contrato, que vai até dezembro de 2014. De acordo com informações do jornal Zero Hora, a multa pode ultrapassar R$ 11 milhões.

Procurado pela reportagem do Estado, o assessor de Luxemburgo disse apenas que não conversou com o técnico após sua chegada ao Brasil e que ainda não tem informações sobre seu futuro em Porto Alegre.