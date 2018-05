Torcida do Grêmio protesta e Roger admite 'instabilidade' da equipe A derrota do Grêmio de virada para o São Paulo-RS por 3 a 2, na última quarta-feira, foi a gota d'água para alguns torcedores do Grêmio, que foram ao CT do clube nesta sexta-feira pela manhã protestar contra as últimas atuações da equipe. Cerca de 50 gremistas estiveram no local, pediram "raça" aos jogadores e até atiraram pipocas no carro de Luan.