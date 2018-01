Torcida do Guarani briga com a polícia Muita confusão aconteceu no estádio Brinco de Ouro, na noite deste sábado, em Campinas (SP), após o rebaixamento do Guarani para a Série A-2. Revoltados com a inédita situação, um grande número de torcedores tentou alcançar os vestiários do clube para protestar contra a diretoria e os jogadores, mas foram contidos por um forte esquema policial. Os policiais tiveram que usar de muita força e bombas de efeito moral para afastar os torcedores. A diretoria já previa problemas, tanto que solicitou um reforço de policiamento. A segurança foi feita com 180 policiais. Além disso, o clube contratou uma empresa particular de seguranças, que utilizou 70 pessoas. Com toda esta estrutura, os jogadores e principalmente o presidente José Luiz Lourencetti escaparam ilesos da ira da torcida. Nos vestiários, o presidente se defendeu, assumindo uma posição ofensiva. "Estes protestos são de oportunistas, que também tumultuaram o clube nas últimas semanas. O Guarani está neste estado por causa destas pessoas", disse o presidente, referindo-se aos antigos dirigentes, que deixaram o clube há dois anos. O presidente, em tom de discurso político, prometeu fazer mudanças radicais em todo o departamento de futebol, inclusive no amador. Ele reconheceu que cometeu alguns erros durante o campeonato. Um deles, seria a manutenção do técnico Carlos Alberto Silva, apesar dos problemas de relacionamento que ele tinha dentro do elenco. Apesar do rebaixamento, o dirigente prometeu "montar um grande time para o Campeonato Brasileiro". O técnico Carlos Alberto não se conformava com a situação. Ficou 30 minutos trancado na sala da comissão técnica e não conseguiu atender a imprensa por causa do choro. Carlos Alberto conquistou o inédito título brasileiro de 1978. Nas outras seis vezes que passou pelo clube sua estrela brilhou. Agora caiu junto com o time, no maior fracasso de sua carreira. O Guarani é um clube falido, com salários atrasados e mal administrado. O time jamais disputou a segunda divisão paulista, sendo um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, revelando craques para a seleção e se tornando o primeiro campeão brasileiro do interior. Garantiu o acesso paulista em 1949 e nunca caiu, até este sábado.