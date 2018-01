Torcida do Internacional protesta em treino no Beira-Rio Apesar do título da Libertadores e do Mundial conquistados no ano passado, uma parte da torcida do Internacional parece estar insatisfeita com o time. Nesta sexta-feira, um grupo de 15 torcedores esteve no treino realizado no Beira-Rio para protestar pela eliminação na primeira fase do Campeonato Gaúcho. Não houve violência. Os torcedores, que se auto-intitularam "Os Baderneiros", levaram faixas - uma delas dizia "Diretoria incompetente" - e reclamaram bastante dos jogadores, do técnico Abel Braga e do vice-presidente de futebol co clube, Giovanni Luigi. Os protestos, no entanto, não abalaram o trabalho do time do Inter. O capitão Fernandão, por exemplo, nem quis comentar a manifestação, considerando-a sem importância. Giovanni Luigi lamentou a hora errada para tal atitude da torcida. "Isso não soma, não é o momento. Temos que estar focados no jogo de terça-feira e todos os colorados têm que estar com esse foco", afirmou o dirigente, em entrevista à Rádio Gaúcha. Depois da eliminação no Campeonato Gaúcho, o Inter se concentra agora totalmente na disputa da Copa Libertadores da América. Mesmo porque o clube gaúcho corre risco de não conseguir vaga nas oitavas-de-final da competição continental. O Inter está em terceiro lugar do Grupo 4, com quatro pontos, atrás do Nacional (Uruguai), que tem sete, e do Vélez Sarsfield (Argentina), com oito. Mas o clube gaúcho ainda faz mais dois jogos: na terça-feira, enfrenta o lanterna da chave, o Emelec, no Equador; e no dia 19, recebe o time uruguaio em Porto Alegre.