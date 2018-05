Torcida do Liverpool abandona jogo em protesto contra valor do ingresso

O Liverpool empatou em casa com o Sunderland, neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Mas o resultado e o jogo ficaram em segundo plano em Anfield. O que chamou a atenção do mundo inteiro foi o protesto realizado pela torcida do Liverpool contra a nova política de ingressos do clube, que aumentou a entrada para 77 libras, o equivalente a R$ 436.

A partir dos 77 minutos de jogo - para simbolizar as 77 libras - uma parte da torcida começou a deixar o Anfield. Era possível ver grandes espaços em branco em várias partes do estádio.

O mais incrível é que o Liverpool vencia a partida por 2 a 0, e levou o empate após a debandada de seus torcedores.