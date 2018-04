Torcida do Palmeiras esgota ingressos para o jogo contra o Libertad

SÃO PAULO - Faltando ainda dois dias para o jogo contra o Libertad, marcado para quinta-feira, às 21h, a torcida do Palmeiras já esgotou os ingressos para a partida no Pacaembu, válida pelo Grupo 2 da Copa Libertadores. O fato é que o jogo contra os paraguaios vai quebrar o recorde de público do time nesta temporada. O Palmeiras até agora nunca teve casa cheia para nenhuma apresentação, seja no Paulista ou na própria Libertadores.

A melhor marca até então é de 19.178 torcedores, ocorrida no jogo contra o Tigre, na rodada passada da Libertadores. Na ocasião, o time do técnico Gilson Kleina venceu o adversário argentino por 2 a 0, com gols de Caio e Charles. No total, foram colocados à venda 37.153 bilhetes para o encontro desta quinta-feira. Desses, uma parte é destinada à torcida do Libertad. As entradas para os visitantes continuarão a ser vendidas até o intervalo do jogo.

A procura do palmeirense se dá num momento em que o time mostra sinais de recuperação. Se ainda não apresenta qualidade acima da média, pelo menos tem vencido suas partidas. A vitória contra o Tigre e essa última diante da Ponte Preta, classificando a equipe para a fase de mata-mata do Paulistão, fez o torcedor acreditar um pouco mais no elenco. Com casa cheia, o clube deverá faturar perto dos R$ 2 milhões.