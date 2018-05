Torcida do Palmeiras inicia campanha 'Fica, Cuca'

A principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, vai iniciar uma campanha pela permanência do técnico Cuca no ano que vem. A informação foi divulgada nesta terça-feira no site oficial da torcida. A campanha começa oficialmente no sábado, quando os torcedores vão se concentrar nas proximidades da Academia de Futebol para apoiar a equipe antes da partida contra a Chapecoense, domingo, no Allianz Parque. O Palmeiras precisa apenas de um empate para ser campeão.

"Parabenizamos desde já todo o elenco pela garra demonstrada durante o campeonato e pelos resultados que tivemos. Não podemos esquecer da comissão técnica, liderada pelo professor Cuca, que fez todos nós, palmeirenses, acreditarmos desde o começo que o título brasileiro seria possível", diz trecho do comunicado.

"Em meio a tantos boatos sobre a possível saída do nosso treinador, gostaríamos de falar para todos os nossos associados e palmeirenses em geral que sábado iniciaremos uma campanha chamada: "FICA CUCA". Hoje não temos outro técnico desse nível no futebol brasileiro e sabemos que sua permanência será fundamental para conquistarmos nossos objetivos no ano de 2017", convoca a torcida.

O futuro de Cuca no Palmeiras não está definido. Depois de declarar que pretendia voltar a trabalhar na China, Cuca evitou tocar no assunto na reta final do Brasileiro. O presidente Paulo Nobre, que encerra seu mandato no final do ano, afirmou que o planejamento de 2017 está sendo discutido internamente. A proposta salarial da China por Cuca seria de R$ 1,5 milhão por mês.

Cuca acumula uma passagem vitoriosa no futebol chinês: dirigiu o Shandong Luneng do começo de 2014 ao fim de 2015. Por lá, conquistou a Copa da China e a Supercopa da China.