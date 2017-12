Torcida do Palmeiras irá homenagear Marcos O retrato de Marcos em grandes dimensões será exibido em um bandeirão atrás do gol, numa das muitas surpresas que os torcedores do Palmeiras prepararam ao longo da semana visando o jogo que tem tudo para ser histórico, neste sábado à noite, contra o Marília, no Palestra Itália. Assim que os jogadores entrarem em campo, aproximadamente 21h30, em meio à enorme profusão de fogos, papéis laminados picados jogados ao ar por máquinas de alta pressão e faixas plásticas nas cores verde, branca e vermelha, um grupo de torcedores que não têm vínculo com as torcidas organizadas vai desfraldar uma bandeira de 22m por 13m com a reprodução de uma foto de Marcos feita em tinta para tecido. Vicente, o autor da pintura, dava nesta sexta-feira os últimos retoques na imagem do rosto do goleiro, num galpão na Zona Sul de São Paulo. Na Zona Oeste, os torcedores da Mancha Alviverde e da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras) trabalham sem parar nas respectivas sedes. Na Mancha, 20 pessoas irão passar a madrugada desenrolando as faixas plásticas coloridas de 50 metros cada, que chegam à quadra dobradas ao meio, no sentido do comprimento, segundo um dos integrantes: "A gente tem de abrir, para ela dobrar de tamanho, enrolar tudo de novo para poder reabrir na hora do jogo." Paulo Serdan, presidente de honra da facção, informou que a Mancha planejou levar ao estádio 300Kg de papel picado - lançados ao ar por quatro máquinas de pressão -, além das faixas e das latas de fumaça de costume. Marcelo Moura Lima, presidente da TUP, fará a festa desde às 16h30, na Rua Turiaçu, onde será estacionado um trio elétrico emprestado por um político de Guarulhos. "É o Carnaporco que vai tomar conta da festa. É um trio de 14 mil decibéis. Fora isso, temos 8 mil bexigas para a hora do jogo e também estamos tentando obter uma liminar no Ministério Público para abrir a faixa da TUP."