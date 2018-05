Torcida do Palmeiras lota Congonhas para apoiar o elenco

A torcida do Palmeiras lotou o saguão do aeroporto de Congonhas nesta terça-feira para apoiar o time antes do embarque para Belo Horizonte, local do jogo de quinta contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Os seguidores do clube começaram a se concentrar por volta das 18h, cerca de uma hora antes do horário previsto da saída do ônibus do time rumo ao aeroporto.

A mobilização da torcida começou na internet, por se tratar de uma rodada que pode encaminhar o título do nacional. Caso vença no estádio Independência e o Santos, concorrente direto, não derrote o Vitória, na Vila Belmiro, o Palmeiras poderá confirmar a conquista no fim de semana, quando recebe o Botafogo, no Allianz Parque.

Os palmeirenses ocuparam o espaço de acesso do público à área de embarque. Tanto no térreo como no mezanino a torcida levou faixas, bandeiras, cantou músicas e acendeu até sinalizadores. A equipe lidera o Brasileiro com 70 pontos, seis a mais do que o segundo colocado.

O time vai fazer o último treino antes do jogo já em Belo Horizonte, na terça desta quarta-feira. O técnico Cuca vai comandar uma atividade fechada à imprensa na Toca da Raposa.