Torcida do Palmeiras prepara grande festa A torcida do Palmeiras prepara uma festa à altura da alegria que será voltar à primeira divisão, sábado à noite, no Palestra Itália. A venda de ingressos para o jogo contra o Marília, às 21h40, que pode garantir a subida do time à Série A do Brasileiro, começou nesta terça-feira em oito postos espalhados pela cidade. A TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras) vai colocar seu "CarnaPorco" na Rua Turiaçu, com trio elétrico, a partir das 16h30, para esquentar a torcida com o hino em altos decibéis. A Mancha Alviverde vai dobrar a quantidade de enfeites e fogos de artifícios para recepcionar os jogadores na entrada em campo e celebrar os esperados gols da equipe. "E ainda estamos pensando em criar alguma surpresa. Certo é que vai ter o dobro (de fogos) do que a gente teve contra o Sport", antecipa Paulo Serdan, presidente da Mancha Alviverde. "Além do nosso bandeirão, dos pisca-piscas em frente da torcida e da fumaça, vamos levar 300 quilos daquele plastiquinho picado para jogar quando eles entram em campo. Isso, sem contar mais 300 quilos daquelas faixas verdes, brancas e vermelhas, que a gente estende. Amanhã, a gente vai conversar com o coronel Marinho (comandante do policiamento) para ver o que pode e o que não vai poder." Marcelo Moura Lima, presidente da TUP, promete enfeitar as arquibancadas do estádio com 10 mil bexigas e estender seu bandeirão de 30m x 40m: "Além do periquito, que é o nosso símbolo." Nas bilheterias do Palestra Itália, o movimento foi tranqüilo nesta terça-feira. De acordo com os seguranças que prestam serviço ao clube, organizando as filas, o movimento não corresponde nem a 10% do que ainda virá nos próximos dias.