Torcida do Palmeiras protesta com 'balada'

A Mancha Alviverde realizou protesto na tarde de neste sábado em frente ao Palestra Itália reunindo cerca de 500 pessoas. Levando bandeiras e faixas, a maior organizada do clube pediu a saída do 3.º vice-presidente Gilberto Cipullo e de todo o comando do futebol profissional.

Mas o movimento não deixou de ter um lado irônico. Os organizadores batizaram o protesto de uma balada na Rua Turiassu, onde fica a sede do time. “Os jogadores passaram o campeonato inteiro na balada. Então, depois que terminou a temporada, resolvemos fazer uma balada e convidá-los. Mas eles não apareceram, não sei o motivo...”, afirma o presidente da Mancha Alviverde, André Guerra.

Nem a forte chuva que caiu na região da Barra Funda (zona oeste de São Paulo), no começo da tarde, dispersou o movimento. A Mancha garante que o elenco foi realmente foi convidado, assim como o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo.

Não é de hoje que os integrantes da organizada reclamam do comportamento dos atletas. Virou caso de polícia há duas semanas, quando Vagner Love foi agredido na entrada de uma agência bancária. Torcedores acusados foram presos. Mas agora as críticas já vão também para Diego Souza, que recebeu o prêmio de melhor jogador do Brasileirão. “Para nós, ele ganhou o troféu pipoca. Na hora de decidir, não fez nada”, reclama Guerra.