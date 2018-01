Torcida do Paulista atrás de ingressos A cidade de Jundiaí vive a expectativa de sediar pela primeira vez uma final de campeonato nacional. Mais do que isso, a torcida já prepara uma invasão no Estádio Jaime Cintra, palco da primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, marcada para a próxima quarta-feira, dia 15 deste mês. Da carga de 13.655 ingressos à disposição do time da casa, cerca de oito mil já foram vendidos e a expectativa é que o estádio esteja lotado para a decisão. Na única final que chegou em seus 96 anos de história, no Campeonato Paulista de 2004, a Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou que as duas partidas contra o São Caetano fossem disputadas no Estádio do Pacaembu, na capital paulista. Portanto, muitos torcedores estão animados para o debute. "A cidade está diferente. É o evento mais importante que já tivemos no futebol", comemorou o torcedor Caio de Almeida. Apesar de ter capacidade para pouco mais de 18 mil pessoas, 15.155 ingressos foram colocados à disposição. Destes, 1.500 estão reservados à torcida do Fluminense. No primeiro dia na Estância Santa Filomena, em Jarinu (SP), o técnico Vágner Mancini realizou um treino rápido, de 30 minutos, suficiente para que o centroavante Finazzi sofresse uma torção no tornozelo. Nada de grave foi constatado, mas o jogador passou a ser dúvida para a partida contra o Grêmio, no sábado, pela Série B, e pode dar vaga a André Leonel. Antes do treinamento os jogadores fizeram um pedido para a comissão técnica: para que a delegação volte para Jundiaí nesta quinta-feira e não na sexta, como estava marcado. Assim, eles poderão passar a noite em suas casas antes da viajem para Porto Alegre (RS). Apesar de estar completamente concentrado para as partidas contra o Fluminense e pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o assunto transferência de jogadores voltou a estar em pauta no clube. A novidade ficou por conta de um possível interesse da Portuguesa no meia Juliano, para a substituir Cléber, que está negociando sua ida para o futebol turco. O meia chegou ao Paulista fruto de uma parceria com alguns empresários e, apesar de garantir estar vivendo um bom momento no clube de Jundiaí, pode ter que se transferir. O empresário Fernando César, do meia Márcio Mossoró, também esteve no treinamento, mas não confirmou a negociação do meia com o Palmeiras. A sua saída já estaria definida, mas seria consumada somente após o término da Copa do Brasil. A CBF modificou a data da partida contra o Avaí, do dia 17 de junho, uma sexta-feira, para o dia 18, sábado. O motivo é a decisão contra o Fluminense, marcada para o dia 15.