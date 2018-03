Torcida do Paulista comemora o vice Nem parecia que o Paulista havia perdido a decisão, neste domingo, contra o São Caetano, tamanha a festa de sua torcida no tobogã do Pacaembu. "É campeão, é campeão!", gritavam os jundiaienses, apesar do vice-campeonato. Eles sabiam que o time havia chegado muito mais longe do que imaginavam. "É de arrepiar", resumia o goleiro Márcio, um dos personagens mais importantes do Paulista na decisão. "Fiquei muito satisfeito em mostrar meu trabalho em apenas quatro jogos", disse. Para o técnico Zetti, a campanha ensinou uma lição. "Aprendi que nada é impossível, que nunca podemos desistir das coisas. Sempre fui um guerreiro na minha carreira e procurei passar isso aos meus jogadores, que estão prontos para jogar em qualquer time", garantiu. "Fomos um time valente, não tivemos medo do adversário. Mas o que me deixou triste mesmo é que foi a única partida no campeonato em que não fizemos gol", ponderou Zetti, que nesta segunda-feira viaja para a Itália para participar, quarta-feira, em Milão, de partida beneficente em memória aos 10 anos da morte do piloto Ayrton Senna. Neste domingo o técnico confirmou que continuará no Paulista.