Torcida do Paulista garante 18 ônibus A torcida do Paulista promete uma bela festa no estádio do Pacaembu, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o São Caetano. A intenção é esgotar os 15 mil ingressos postos à disposição e fazer uma verdadeira caravana rumo à Capital. O presidente da Gamor, maior torcida organizada do time, Ricardo Batista dos Reis, o Faustão, confirmou a expectativa de venda total dos ingressos e adiantou que 18 ônibus já estão fechados só pela organizada. O grande atrativo da caravana é o preço. Enquanto o ingresso normal custa R$ 20,00, a torcida conseguiu um acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a diretoria do clube para reduzir o ingresso para R$ 10,00. Assim, quem for com a torcida, gastará R$ 15,00, com direito ao ingresso e o ônibus. Além da caravana da Gamor, a diretoria do Paulista, com apoio da prefeitura e do governo do Estado, fechou acordo com a direção da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para facilitar o transporte de torcedores para São Paulo. As composições extras sairão em três horários de Jundiaí - 11 horas, 12 horas e 13 horas. A passagem de ida até a estação Barra Funda custará R$ 1,70 e a da volta R$ 1,90. De lá, os torcedores poderão seguir a pé até o Pacaembu, que está localizado a dez minutos da estação. A primeira partida da final do Paulista, contra o São Caetano, está marcada para este domingo, às 16 horas.