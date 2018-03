Torcida do Paysandu provoca o Boca O Paysandu ainda saboreia a vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, no confronto de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O resultado histórico, obtido em Buenos Aires, serve de mote para gozação com o time argentino, rival desta quinta-feira, em Belém. Na frente do Estádio Mangueirão, apareceu nesta terça-feira um outdoor com uma frase provocadora: ?La Bombonera es nuestra? (A Bombonera é nossa), em referência ao jogo anterior. A empolgação dos torcedores paraenses é enorme e há promessa de novas manifestações de carinho para o ?Papão da Curuzu? e de tentativas de desestabilizar o Boca. Uma rede de supermercados distribuirá 40 mil cornetas para serem assopradas nos ataques argentinos. Além disso, já está pronta bandeira de 80 x 40 metros. A administração do estádio colocou à venda 53.600 ingressos e há previsão de lotação total. A polícia colocará mil agentes para garantir a segurança, mas as organizadas do Paysandu prometem receber com cortesia os representantes de ?La 12?, facção uniformizada do Boca Juniors. O centroavante Robson cumpre suspensão automática, por ter sido expulso em Buenos Aires. O técnico Dario Pereyra escolhe o substituto entre Vandick, Zé Augusto e Balão.