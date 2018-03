AP Torcedores do Glasgow Rangers, da Escócia, promoveram atos de vandalismo nas ruas de Manchester, na Inglaterra, após a derrota do time para o Zenit, da Rússia, na final da Copa da Uefa AP A polícia teve de agir com rigor para conter parte da torcida escocesa. Até cães foram utilizados. Mesmo assim, um torcedor do Zenit acabou ferido com uma faca