Torcida do Real chama Ronaldo de gordo Ronaldo foi o jogador mais visado pelos torcedores do Real Madrid no treino desta quinta-feira, o primeiro do ?Dream Team? depois da eliminação da Liga dos Campeões ? terça-feira, com a derrota fora de casa por 3 a 1 diante do Monaco. Ele foi chamado de ?gordo? e teve que ouvir um grupo gritar o nome de Morientes, que foi emprestado pelo Real ao Monaco por não ter espaço no elenco e fez dois gols nos confrontos das quartas-de-final da competição européia ? um em cada jogo. O Fenômeno não gostou das reclamações dos torcedores e foi bater boca com eles, deixando claro que o segundo fracasso do time em poucos dias ? havia perdido para o Zaragoza na final da Copa do Rei ? mexeu com a cabeça dos jogadores. Os jogadores do Real começaram a ser insultados pelos torcedores assim que pisaram no gramado do Centro de Treinamentos ? antes disso, haviam ficado 20 minutos reunidos no vestiário com o diretor-esportivo Jorge Valdano. Eram aproximadamente 100 torcedores, que ainda estavam furiosos com a derrota para o Monaco. Eles criticam os jogadores por gostarem muito da noite e os acusam de não terem respeito pela camisa que vestem. Os torcedores disseram que vários jogadores passaram a quarta-feira, dia seguinte ao desastre, na praia, sem demonstrar tristeza pelo que tinha acontecido. ?Quero que os jogadores saibam que a torcida está sofrendo com a derrota em Monaco e que não suportamos ver o time morto em campo, sem lutar nem suar a camisa. Alguns jogadores precisam sair menos e dormir mais, porque parecem muito cansados durante os jogos?, afirmou um torcedor, que se identificou apenas como Francisco. ?É uma vergonha que enquanto a torcida sofre eles passam o dia na praia, como se não houvesse acontecido nada.? Quando o treino acabou, os jogadores voltaram a ser xingados. E um grupo de torcedores foi ofender os atletas no estacionamento, quando eles deixavam o Centro de Treinamentos. Se a torcida está pegando no pé dos jogadores, a imprensa está batendo pesado no técnico português Carlos Queiroz. Tanto o Diario As como o Marca, os dois principais jornais esportivos de Madri, dão como certo que ele será demitido no final da temporada ? embora tenha mais um ano de contrato para cumprir. Na lista de especulações, o primeiro nome é o do inglês Sven Goran Eriksson, que dirige a seleção inglesa. Outros nomes bem cotados são os italianos Fabio Capello (Roma), Marcello Lippi (Juventus) e Claudio Ranieri (Chelsea) e o francês Arsene Wenger (Arsenal).