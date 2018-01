Torcida do Real quer Ronaldinho Gaúcho Se o presidente Florentino Perez levasse em conta a opinião dos torcedores do Real Madrid, desistiria de brigar pela contratação de David Beckham e se concentraria em levar Ronaldinho Gaúcho. Numa pesquisa feita pelo site do diário esportivo Marca, 58,2% disseram que preferem ver o brasileiro com a camisa branca e 41,8% votaram no inglês. Os torcedores preferem Ronaldinho Gaúcho por enxergarem nele mais dotes artísticos do que Beckham, mais capacidade de improvisar. O estilo do inglês é mais previsível e seu ponto forte é a precisão nos chutes. Como quem manda no Real Madrid é Florentino Perez, Ronaldinho Gaúcho é a segunda opção para reforçar o elenco. O presidente está obcecado em contratar o inglês, sonhando com a fortuna que sua imagem proporcionaria ao clube em termos de marketing. Se perder o inglês - o Manchester United divulgou esta semana um comunicado informando que chegou a um acordo para vender o astro ao Barcelona se Joan Laporta ganhar a eleição presidencial de domingo -, Florentino fará o possível para levar o brasileiro. Nesta quinta-feira, o Marca divulgou que representantes do Real já conversaram com Beckham. Segundo o jornal, o jogador fez várias perguntas sobre o clube e mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de se juntar a Ronaldo, Figo, Zidane, Raúl e Roberto Carlos. Verdade ou não, o fato é que Beckham declarou que não tem o menor interesse em conversar com Laporta. E seu pai, Ted, disse que ele só deixará o Manchester se for para jogar no Real Madrid. Na Inglaterra, a direção do Manchester ameaça ir à Fifa contra o clube espanhol. A acusação: o Real Madrid conversou com o jogador antes de procurar os dirigentes ingleses, o que é proibido. Mas o comportamento do Manchester também recebe críticas. A Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra acusa o clube de tratar Beckham como uma mercadoria por aceitar vendê-lo sem antes consultá-lo. "A atitude do Manchester é lamentável. David Beckham tem sido leal ao clube há 13 anos e em troca é tratado assim", afirmou Gordon Taylor, vice-presidente da Associação. Beckham volta nesta sexta-feira para a Inglaterra, depois de passar férias nos Estados Unidos. Dia 18 ele embarca para uma turnê pela Ásia.