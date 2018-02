Torcida do River comemora derrota do Boca no Mundial

O River Plate, que está há uma década sem títulos internacionais e não vence um Campeonato Argentino desde 2003, comemorou hoje a derrota de seu rival Boca Juniors para o Milan na final do Mundial de Clubes da Fifa, disputada no último domingo, em Yokohama (Japão). Os torcedores do River colaram nas ruas de Buenos Aires cartazes nos quais aconselham à nova presidente argentina, Cristina Fernández, a nomear os jogadores do Boca embaixadores do país no Japão, para que desta forma não tenham que voltar mais ao país. "Melhor ficarem no Japão, porque em La Boca ninguém quer vê-los", diz um dos cartazes. O balanço do último semestre postado no site do River Plate afirma que "apesar de os resultados não terem sido bons, alguns detalhes positivos que serão úteis no futuro podem ser resgatados". Neste sentido, destaca o "retorno" do atacante Ariel Ortega, ídolo dos torcedores, a "reaparição" do atacante colombiano Falcão García e a "aparição" do chileno Alexis Sánchez. Revela ainda que a décima quarta colocação na qual terminou o Torneio Apertura 2007 do Campeonato Argentino, vencido pelo modesto Lanús, é "enganosa", tendo em vista a saída do técnico Daniel Passarella e o desânimo dos jogadores após serem eliminados da Copa Sul-americana pelo Arsenal, que terminou ficando com o título.