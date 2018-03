Torcida do River recebe apoio no Brasil Pequena mas barulhenta. E sem parar de cantar um minuto. Assim a torcida do River marcou presença durante a maior parte do jogo desta quarta-feira, no Morumbi, e comemorou a classificação para as quartas-de-final da Libertadores. Argentinos mesmo eram pouco mais de 300, vindos da Argentina ou radicados no Brasil. Mas a torcida ganhou o reforço de pelo menos uma centena de brasileiros: palmeirenses e são-paulinos que torciam contra o Corinthians. Nem mesmo o forte cheiro de urina que exalava de sua camisa branca e vermelha incomodava Rodrigo Paz. ?Faço tudo por meu River?, disse o torcedor da facção ?Los Borrachos del Tablon? (algo como ?Os Bêbados da Arquibancada?), que estava na área térrea reservada aos visitantes argentinos e tomou um banho de xixi logo em sua primeira manifestação, acenando e gesticulando para os corintianos que estavam no anel superior. ?Não é provocação. Somos assim mesmo: alegres o tempo todo. Ainda mais hoje que o River vai fazer 2 a 1?, previa ele corretamente, feliz da vida, aos oito minutos do primeiro tempo, quando levou outro banho, desta vez de água fria: o gol do Corinthians. ?Não quer dizer nada, o River vai reagir. Nem precisa da vitória, mas vai dar o placar que falei. O empate sai ainda no primeiro tempo.? Dito e feito: aos 22, ele vibrava como um alucinado com o empate. ?Não avisei??, disse o torcedor, que lamentou apenas não poder comemorar o resultado com um maior número de companheiros. ?Muitos fãs do River estão proibidos de deixar o país em razão de uma briga na estrada para Rosário, quando dois torcedores adversários foram mortos.? Os quase 200 que vieram ao Brasil se organizaram individualmente. Um trouxe um bumbo que não parou de ressoar nem no gol de Liedson. Os mais atrevidos penduraram seis grandes bandeiras no setor amarelo. Três agências de turismo montaram pacotes para os torcedores argentinos. Os que optaram por passar uma noite num hotel três estrelas pagaram US$ 350. O bate-volta custou US$ 270. Filhas de argentinos, as brasileiras Geraldine e Victoria Pryor estavam ansiosas. São-paulinas, as irmãs foram tachadas de ?malucas? pelos amigos quando contaram os planos para a noite de quarta-feira. ?Não importa. A gente tem poucas oportunidades quando vai a Buenos Aires. Nunca fomos ao Monumental (de Nuñez, estádio do River). É a primeira vez que vamos ver o River no campo?, contava Geraldine, de 25 anos. A irmã, de 19, tinha planos mais provocativos. ?Eu queria mais era ver a ´corintianada´ sair chorando.? Elas não eram as únicas. Daniel Fernandes torcia pelos argentinos. ?Dá gosto vê-los jogar. A garra deles serve de inspiração. Além do mais sou palmeirense.? Marcos Gonzalez, argentino que comprou a camisa do Palmeiras em 2000 para a final da Libertadores contra o Boca Juniors, sentia-se realizado. ?Ganhar a vaga em cima deles tem um valor especial.?