Torcida do S. André critica segurança Se o Flamengo teve o apoio de 80 mil torcedores no Maracanã, cerca de 500 admiradores do Santo André "invadiram" o estádio para prestigiar o time na final desta quarta-feira da Copa do Brasil. E histórias são o que não vão faltar para contar para esses aventureiros que enfrentaram dez horas de viagem, levaram pedradas, receberam o apoio de tricolores, vascaínos e botafoguenses, e até entraram de graça no estádio. A viagem começou às 9 horas , e às 19 horas os torcedores chegaram ao Maracanã. Ao passar pelos torcedores rubro-negros, a receptividade foi boa, de acordo com o relações públicas da torcida, o andreense, Daniel Nunes, de 21 anos. "Só condenamos a falta de segurança, porque precisamos dar uma volta no meio da torcida do Flamengo para entrar no estádio", contou Nunes. "E quando nos dirigiamos para as cadeiras tivemos de passar entre eles e deu medo." Apesar do saldo da relação entre as torcidas ter sido positivo, um ônibus da caravana foi atingido por pedradas. No episódio ninguém ficou ferido. Mas uma das histórias mais pitorescas foi protagonizada pelo professor Cláudio Estevão, 51 anos, e seu filho, o estudante Cláudio Vitor, de 13. Afirmaram que acompanhados por outros 30 torcedores, entraram de graça no Maracanã. "Em Santo André falaram para entrarmos no ônibus e comprarmos os ingressos de cambistas aqui no Rio. Mas no final, passamos por baixo das roletas." Com a travessura, Estevão deixou de pagar R$ 50,00 por uma arquibancada, ou R$ 40,00 por uma cadeira no "câmbio negro". "Veio um sargento da polícia tentar impedir, mas falamos que viemos de São Paulo, dez horas de viagem, ai ele ficou com pena e deixou todo mundo passar." Misturado à torcida do Santo André, tricolores, vascaínos e botafoguenses também participaram da festa. O arquiteto Rafael Baion, de 31 anos, morador de Vila da Penha, zona norte, se vestiu a caráter para a ocasião. "Sou Fluminense e devoto de Santo André", explicou Baion, que vestia uma túnica cinza e uma aoréola feita de algodão. Confusão - Os torcedores rubro-negros protagonizaram vários episódios de tumulto no Rio. Pela manhã, a aposentada Marilena de Souza, 64 anos, sofreu queimaduras graves após um morteiro ser disparado dentro do Metrô de Copacabana, na zona sul. À noite, cerca de 150 pessoas distribuídas em três ônibus, foram presas pela Polícia Militar porque pararam o trânsito, faziam baderna e soltavam fogos dentro do Túnel Santa Bárbara, que liga a zona sul ao centro. Outra confusão ocorreu na entrada do Maracanã, já que até o início da noite as roletas já haviam detectado e rejeitado cerca de 300 ingressos falsos.