Torcida do Santos esgota ingressos A torcida do Santos será maioria no estádio Anacleto Campanella, neste sábado, às 16 horas, pela semifinal decisiva do Campeonato Paulista. Com 8.500 ingressos adquiridos nesta quinta-feira mais os 3.500 comprados na Vila Belmiro, os santistas serão 12 mil no ABC. A administração do clube confirmou também o término da venda dos 1.400 ingressos-família. Não forneceu dados da quantidade de ingressos adquiridos pelos torcedores comuns ao preço de R$20 e as numeradas a R$30, nem quantos seguidores do Azulão vão apoiar o time. No total foram colocados à venda 20 mil ingressos. A direção da Federação Paulista de Futebol está denunciando que há um esquema entre cambistas para a venda do ingresso Torcedor-Família. A entidade alerta que quem comprar os ingressos das mãos dos cambistas corre o risco de ser barrado na entrada do estádio. Esse tipo de ingresso dá direito ao titular de levar uma acompanhante e até três crianças de 5 a 12 anos. Impresso no ingresso vem escrito "titular" ou "acompanhante-menor de 5 a 12 anos". Os ingressos têm em destaque a inscrição "venda proibida". Na hora da entrada, o torcedor deverá apresentar juntamente com o bilhete um encarte que é entregue no momento da compra do ingresso. Sem os dois, a entrada não é permitida. Acompanhante e criança não entram sem a companhia do titular.