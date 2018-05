Torcida do Santos esgota ingressos para a decisão do Paulista

SANTOS - O Santos informou no fim da tarde desta quarta-feira que estão esgotados os ingressos reservados para os santistas para a partida decisiva do Campeonato Paulista, domingo, no Pacaembu, contra o Ituano. Apesar de o mando de campo ser da federação, o clube da Baixada Santista recebeu a maior parte da carga de ingressos.

De acordo com o Santos, as entradas estão esgotadas tanto para os sócios-torcedores, que podem adquirir tíquetes pela internet, quanto nas bilheterias e pontos de venda, onde eram comercializados ingressos para os torcedores comuns.

"Os associados que não compraram o ingressos pelo Portão Sócio Rei não conseguirão ''bater'' o cartão na catraca, sendo impossibilitados de acessar o estádio. É indicado que os torcedores cheguem cedo para evitar filas próximo ao horário da partida", avisa o clube.

As duas finais do Paulistão no Pacaembu terão a renda dividida igualmente entre Santos e Ituano. No jogo de ida, vencido pelo time de Itu por 1 a 0, 27.114 pessoas pagaram pelo ingresso, gerando uma renda bruta de R$ 1.459.355,00. Excluindo despesas, cada clube ficou com R$ 419.315,09.